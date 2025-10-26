Katasztrófavédelem
1 órája
Négy autó rohant egymásba az M5-ösön, mentőt hívtak a 11 utashoz
A tűzoltókat és a mentőket is riasztották az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalára vasárnap este.
Ráfutásos balesetet szenvedett négy személykocsi az M5-ös sztráda 27-es kilométerénél, Ócsa térségében. A Budapest felé vezető oldalon történt karambolhoz a dabasi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A négy autóban összesen tizenegyen ültek, az utasokhoz mentő érkezett. Az autópálya forgalma az érintett szakaszon csak egy sávon halad – írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre