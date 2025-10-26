október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Katasztrófavédelem

1 órája

Négy autó rohant egymásba az M5-ösön, mentőt hívtak a 11 utashoz

Címkék#baleset#mentő#katasztrófavédelem

A tűzoltókat és a mentőket is riasztották az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalára vasárnap este.

Baon.hu

Ráfutásos balesetet szenvedett négy személykocsi az M5-ös sztráda 27-es kilométerénél, Ócsa térségében. A Budapest felé vezető oldalon történt karambolhoz a dabasi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A négy autóban összesen tizenegyen ültek, az utasokhoz mentő érkezett. Az autópálya forgalma az érintett szakaszon csak egy sávon halad – írja a katasztrófavédelem.

Mentőt riasztottak az M5-ösre
Mentő is érkezett a balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

