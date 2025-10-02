Mentők is érkeztek a balesethez, nagy a baj az M44-esen

Két személyautó karambolozott az M44-es autóúton, a Tiszakürti lehajtó után, Békéscsaba irányába. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai is. Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történt az M44-esen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az útinform tájékoztatása szerint az M44-es autóúton összeütközött személyautók mindkét sávot elfoglalják, ezért megállt a forgalom.