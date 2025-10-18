október 18., szombat

Baleset

1 órája

Korlátnak ütközött egy autó, egy embert a tűzoltók emeltek ki

Baleset miatt vonultak a tűzoltók péntek éjjel.

Várkonyi Rozália

Lesodródott az úttestről és korlátnak ütközött egy személyautó Kecskeméten, a Könyves Kálmán körút és a Wéber Ede utca kereszteződésében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet és egy embert kiemeltek. Az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltók egy baleset helyszínén
Egy embert a tűzoltók emeltek ki
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

