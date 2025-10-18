Baleset
3 órája
Korlátnak ütközött egy autó, egy embert a tűzoltók emeltek ki
Baleset miatt vonultak a tűzoltók péntek éjjel.
Lesodródott az úttestről és korlátnak ütközött egy személyautó Kecskeméten, a Könyves Kálmán körút és a Wéber Ede utca kereszteződésében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet és egy embert kiemeltek. Az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.
