Baleset

Két autó ütközött Kiskunhalason, a Semmelweis téren – videóval

A baleset Kiskunhalas belvárosában történt.

Pozsgai Ákos

A baleset este fél 8 tájban történt a belvárosban, a Semmelweis tér elején. Úgy tudjuk, az egyik autó nem adta meg az elsőbbséget, úgy hajtott ki a Monszpart László útra, ahol oldalról nekiütközött a védett vonalon haladó másik autónak. 

Két autó ütközött Kiskunhalason,
Két autó ütközött Kiskunhalas belvárosában
Fotó: Pozsgai Ákos

A balesetben ketten sérültek meg, mindkét járműben az utasok, akiket a mentők, az elsődleges ellátást követően az alig egy saroknyira lévő városi kórházba szállítottak.

A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.

