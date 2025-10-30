Két autó ütközött Kiskunhalason, a Semmelweis téren – videóval

A baleset este fél 8 tájban történt a belvárosban, a Semmelweis tér elején. Úgy tudjuk, az egyik autó nem adta meg az elsőbbséget, úgy hajtott ki a Monszpart László útra, ahol oldalról nekiütközött a védett vonalon haladó másik autónak.

Két autó ütközött Kiskunhalas belvárosában

Fotó: Pozsgai Ákos

A balesetben ketten sérültek meg, mindkét járműben az utasok, akiket a mentők, az elsődleges ellátást követően az alig egy saroknyira lévő városi kórházba szállítottak.

A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.