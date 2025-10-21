Felismeri ezt a kerékpárost? A rendőrség segítséget kér a megtalálásához – fotó

2025. október 14-én délelőtt, körülbelül 11:37 perckor baleset történt Kiskőrös közigazgatási területén, az 53-as főúttal párhuzamosan futó kerékpárúton, a kiskőrösi laktanya utáni szakaszon. Két, egymással szemben haladó kerékpáros ütközött össze – derül ki a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közleményéből.

Keresi a rendőrség a képen látható kerékpárost

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Mint írják, a baleset után a kerékpárosok röviden egyeztettek a helyszínen, majd mindketten továbbhaladtak. Azonban a rendőrség az eset pontos körülményeinek tisztázása érdekében most az egyik résztvevő kerékpárost keresi.

A hatóságok a lakosság segítségét kérik: aki felismeri a képen látható férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik személyazonosságáról vagy tartózkodási helyéről, az jelentkezzen a Kiskőrösi Rendőrkapitányságon személyesen, vagy hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356 telefonszámon.

Lehetőség van névtelen bejelentésre is a Telefontanú zöldszámán: 06-80/555-111, valamint a nap 24 órájában hívható 112-es segélyhívó számon.