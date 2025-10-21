október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

50 perce

Felismeri ezt a kerékpárost? A rendőrség segítséget kér a megtalálásához – fotó

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság#kerékpár#baleset#keresés

Egy kerékpárosbaleset körülményeinek tisztázásához kéri a lakosság segítségét a rendőrség. Segítse a hatóságok munkáját!

Várkonyi Rozália

2025. október 14-én délelőtt, körülbelül 11:37 perckor baleset történt Kiskőrös közigazgatási területén, az 53-as főúttal párhuzamosan futó kerékpárúton, a kiskőrösi laktanya utáni szakaszon. Két, egymással szemben haladó kerékpáros ütközött össze – derül ki a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közleményéből.

kerékpárost keres a rendőrség
Keresi a rendőrség a képen látható kerékpárost
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Mint írják, a baleset után a kerékpárosok röviden egyeztettek a helyszínen, majd mindketten továbbhaladtak. Azonban a rendőrség az eset pontos körülményeinek tisztázása érdekében most az egyik résztvevő kerékpárost keresi.

A hatóságok a lakosság segítségét kérik: aki felismeri a képen látható férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik személyazonosságáról vagy tartózkodási helyéről, az jelentkezzen a Kiskőrösi Rendőrkapitányságon személyesen, vagy hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356 telefonszámon.

Lehetőség van névtelen bejelentésre is a Telefontanú zöldszámán: 06-80/555-111, valamint a nap 24 órájában hívható 112-es segélyhívó számon.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu