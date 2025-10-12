Baleset
1 órája
Két autó ütközött Kecskeméten
A tűzoltók áramtalanították mindkét járművet.
Két gépkocsi ütközött össze Kecskeméten, a Március 15. utca és a Nyíri út sarkán. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az egység mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.
