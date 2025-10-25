Katasztrófavédelem
Házba csapódott egy autó Kecskeméten, riasztották a mentőket
A tűzoltók áramtalanították a járművet.
A kerítésen és a kapun keresztülhajtva a ház falának csapódott egy gépkocsi Kecskeméten, a Rezeda utcában szombat délután. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, amelyben ketten utaztak. Az egységek mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez – írja a katasztrófavédelem.
