október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

2 órája

Házba csapódott egy autó Kecskeméten, riasztották a mentőket

Címkék#baleset#mentő#katasztrófavédelem

A tűzoltók áramtalanították a járművet.

Baon.hu

A kerítésen és a kapun keresztülhajtva a ház falának csapódott egy gépkocsi Kecskeméten, a Rezeda utcában szombat délután. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, amelyben ketten utaztak. Az egységek mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez – írja a katasztrófavédelem.

Mentőket riasztottak a kecskeméti balesethez
A mentők is siettek a balesethez
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu