Házba csapódott egy autó Kecskeméten, riasztották a mentőket

A kerítésen és a kapun keresztülhajtva a ház falának csapódott egy gépkocsi Kecskeméten, a Rezeda utcában szombat délután. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, amelyben ketten utaztak. Az egységek mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez – írja a katasztrófavédelem.

A mentők is siettek a balesethez

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció