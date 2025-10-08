Árokba borult az autó, a tűzoltók szabadították ki a beszorult utast

Mutatjuk, milyen események történtek Bács-Kiskun vármegyében: a keddi napon a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába négy bejelentés érkezett, amelyek egy tűzesethez és három műszaki mentéshez igényeltek tűzoltói beavatkozást. Az időjárás ugyan kedvezett a közlekedésnek, de a figyelmetlenség és a kiszáradt növényzet így is adott munkát a szakembereknek.

Árokba borult egy személyautó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán

Fotó: Pozsgai Ákos

Árokba borult egy autó az 55-ös főúton

Kedden délután letért az útról és az árokban az oldalára borult egy személyautó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán. A balesetben két ember megsérült, egyikük a járműbe szorult. A bajai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a beszorult személyt, majd kézi erővel emelték ki a járműből és átadták a mentőknek, akik kórházba szállították a sérülteket.

Oszlopnak ütközött egy autó Bócsa közelében

Nem sokkal később lesodródott az útról és távközlési oszlopnak ütközött egy személyautó az 54-es főúton, Bócsa térségében. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a helyszínt átadták a rendőrségnek. A mentők egy embert kórházba szállítottak.

Száraz növényzet és lakásajtó miatt is riasztották a tűzoltókat

A nap folyamán a tűzoltókat száraz növényzet tüze miatt is riasztották, ahol gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését.

Emellett egy esetben lakásba történő behatolásnál is segítséget nyújtottak, ahol az ott élő nem tudott bejutni otthonába – zárul a katasztrófavédelem közleménye.