Szivárgott a gáz Fülöpjakabnál, munkavégzés közben sérült meg a vezeték

Mutatjuk, milyen események történtek Bács-Kiskun vármegyében szerdán. A katasztrófavédelem műveletirányítási központjába három műszaki mentést igénylő bejelentés érkezett. A tűzoltók ezúttal gázszivárgás, közlekedési baleset és lakásba történő behatolás miatt avatkoztak be.

Kerítésnek és tűzcsapnak ütközött egy autó az 54-es úton

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Gázvezeték rongálódott meg Fülöpjakabnál

Szerda délután munkavégzés közben megsérült egy gázvezeték Fülöpjakab külterületén, amelynek következtében szivárogni kezdett a gáz. A helyszínre riasztott kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók vízsugárral biztosították a területet, amíg a gázszolgáltató szakemberei megszüntették a szivárgást.

A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően nem történt személyi sérülés, és sikerült megelőzni a komolyabb károkat.

Kerítésnek és tűzcsapnak ütközött egy autó Jakabszállásnál

Szerda este kerítésnek csapódott egy személyautó az 54-es főút jakabszállási szakaszán, a jármű az ütközés erejétől kidöntött egy tűzcsapot is.

A helyszínre érkező kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit és megszüntették a további veszélyhelyzetet. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.