Újabb baleset az M5-ösön, a tűzoltók már a helyszínen dolgoznak

Összeütközött egy személyautó és egy teherautó az M5-ös autópálya 38-as kilométerszelvényénél, a Röszke felé vezető oldalon szerda este. A balesetben egy másik tehergépjármű is érintett. A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett pályaszakaszon lassú tempóban, folyamatosan halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Tehergépjármű személyautóval ütközött az M5-ösön

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Korábban is történt már az M5-ösön baleset, hol átszakította a szalagkorlátot egy kamion, emiatt sztráda 141-es kilométerénél, Balástya térségében teljesen lezárták az útszakaszt.