Karambol

54 perce

Újabb baleset az M5-ösön, a tűzoltók már a helyszínen dolgoznak

Címkék#M5-ös autópálya#baleset#tűzoltók

A Röszke felé vezető oldalon, a 38-as kilométernél zajlik a mentés.

Várkonyi Rozália

Összeütközött egy személyautó és egy teherautó az M5-ös autópálya 38-as kilométerszelvényénél, a Röszke felé vezető oldalon szerda este. A balesetben egy másik tehergépjármű is érintett. A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett pályaszakaszon lassú tempóban, folyamatosan halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltók a balesetnél
Tehergépjármű személyautóval ütközött az M5-ösön
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Korábban is történt már az M5-ösön baleset, hol átszakította a szalagkorlátot egy kamion, emiatt  sztráda 141-es kilométerénél, Balástya térségében teljesen lezárták az útszakaszt. 

