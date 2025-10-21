október 22., szerda

Totálkárosra tört a tanyagondnoki autó a karambolban – fotók, videó

Kisteherautó és egy tanyagondnoki autó karambolozott Kiskunmajsánál kedden délután. A balesetet egy figyelmetlen kanyarodás okozta.

Pozsgai Ákos

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, baleset történt kedden kora délután az 5402-es úton, Kiskunmajsa közelében. 

a balesetnél a rendőrök és a közútkezelő
A Közútkezelő munkatársai is a balesethez érkeztek
Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint a kiskunmajsai tanyagondnoki szolgálat autója tört össze a balesetben. Úgy tudjuk, hogy a tanyagondnoki szolgálat autóját vezető nő egy földes útról hajtott fel a köves útra, balra kanyarodott, majd utána balra akart leállni egy tanya kapuja elé, ahova az ebédet vitte volna. Közben azonban egy mögötte, Majsa felől érkező kisteherautó elkezdte előzni, ezt a személyautó vezetője nem vette észre, elé kanyarodott és összeütköztek. A teherautó vezetőfülkéjének jobb oldala csapódott a személyautó bal elejének. Úgy tudjuk, hogy a baleset során az ijedtségen kívül nem esett nagyobb baja a tanyagondnoki szolgálat autóját vezető nőnek és nem sérült meg a kisteherautó sofőrje sem. 

A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – közölte a katasztrófavédelem.

Karambol Kiskunmajsánál

Fotók: Pozsgai Ákos

A balesetben totálkárosra tört a tanyagondoki autó

Úgy tudjuk, hogy míg a teherautóban néhány százezer forintos kár keletkezett, addig a tanyagondnoki szolgálat autója totálkáros lett, az első futóműveket rögzítő szerkezet kitört a helyéről. 

A karambol helyszínén nagy mennyiségű olaj folyt az úttestre, amit a közútkezelő munkatársa itatott fel az aszfaltról. 

 

