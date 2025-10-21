Totálkárosra tört a tanyagondnoki autó a karambolban – fotók, videó

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, baleset történt kedden kora délután az 5402-es úton, Kiskunmajsa közelében.

A Közútkezelő munkatársai is a balesethez érkeztek

Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint a kiskunmajsai tanyagondnoki szolgálat autója tört össze a balesetben. Úgy tudjuk, hogy a tanyagondnoki szolgálat autóját vezető nő egy földes útról hajtott fel a köves útra, balra kanyarodott, majd utána balra akart leállni egy tanya kapuja elé, ahova az ebédet vitte volna. Közben azonban egy mögötte, Majsa felől érkező kisteherautó elkezdte előzni, ezt a személyautó vezetője nem vette észre, elé kanyarodott és összeütköztek. A teherautó vezetőfülkéjének jobb oldala csapódott a személyautó bal elejének. Úgy tudjuk, hogy a baleset során az ijedtségen kívül nem esett nagyobb baja a tanyagondnoki szolgálat autóját vezető nőnek és nem sérült meg a kisteherautó sofőrje sem.

A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – közölte a katasztrófavédelem.