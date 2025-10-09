október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Mentőt riasztottak az 55-ös főútra, nagy a baj

Címkék#autó#baleset#55-ös főút#katasztrófavédelem#kisbusz

Karambolozott egy kisbusz és egy autó az 55-ös főúton, Ásotthalom térségében csütörtök reggel.

Digner Brigitta

Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó az 55-ös főút 32-es kilométerénél, Ásotthalom térségében. A kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A helyszínre mentő is érkezett. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

baleset az 55-ösön, Ásotthalom közelében
Karambolozott egy kisbusz és egy autó az 55-ös főúton
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu