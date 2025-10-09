Mentőt riasztottak az 55-ös főútra, nagy a baj

Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó az 55-ös főút 32-es kilométerénél, Ásotthalom térségében. A kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A helyszínre mentő is érkezett. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

Karambolozott egy kisbusz és egy autó az 55-ös főúton

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció