Baleset
2 órája
Mentőt riasztottak az 55-ös főútra, nagy a baj
Karambolozott egy kisbusz és egy autó az 55-ös főúton, Ásotthalom térségében csütörtök reggel.
Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó az 55-ös főút 32-es kilométerénél, Ásotthalom térségében. A kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A helyszínre mentő is érkezett. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Kunszentmiklós
3 órája
Áramszünetet okozott a szeméttűz, több település tűzoltói küzdöttek a lángokkal
Ezt ne hagyja ki!Katasztrófavédelem
4 órája
Kidöntött egy kerítést, majd az oldalára borulva állt meg egy autó Jakabszállás közelében
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre