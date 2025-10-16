október 16., csütörtök

Katasztrófavédelem

1 órája

Balesettel indult a reggel, két autó karambolozott

#autó#baleset#katasztrófavédelem

Összeütközött két autó Lajosmizsén csütörtökön reggel.

Digner Brigitta

Két gépkocsi ütközött össze Lajosmizsén, a Rákóczi utcában, a Baross térnél. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a karambolhoz – közölte a katasztrófavédelem.

baleset történt Lajosmizsén
Összeütközött két autó Lajosmizsén csütörtökön reggel
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

