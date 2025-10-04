Zebrán áthaladó gyalogost gázoltak, az idős nő beszorult egy másik autó alá – fotók, videó

Szombaton a délelőtti órákban egy idős asszonyt ütött el egy személyautó Kecelen. A baleset a Kossuth Lajos utcán, egy kijelölt gyalogátkelőhelyen történt. A kerékpárját tolta át a zebrán, amikor érkezett a terepjáró autó és elsodorta a biciklijével együtt.

Gyalogost gázoltak Kecelen. A balesethez rendőrök és mentők is vonultak

Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint az autós fékezés nélkül érkezett a gyalogátkelőhelyre, ahol a kerékpárját toló idős nő már az úttest közepén járt, amikor elütötte. Úgy tudjuk, hogy a sofőr, amikor a gyalogost észlelte, félrerántotta a kormányt, de már nem tudta elkerülni a gázolást. Az idős nő az ütközéstől a szemközti sávba esett, ahol egy szembejövő autó alá szorult.

Mentők is rohantak a balesethez

A balesethez azonnal mentőt hívtak, akik a kiérkezést követően a gyalogost kisegítették az autó alól, majd a helyszíni ellátás után kórházba szállították.