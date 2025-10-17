Baleset
36 perce
Furgon és személyautó ütközött Kiskunfélegyháza közelében, lezárták az útszakaszt
Péntek délelőtt baleset történt a 4625-ös úton Kiskunfélegyháza közelében.
Péntek délelőtt közlekedési baleset történt a 4625-ös úton, a 62-es és 63-as kilométerszelvények között. Egy furgon és egy személyautó ütközött, a helyszínen a hatóságok dolgoznak. A kiskunfélegyházi tűzoltók a személyautó vezetőjét kiemelték a járműből, majd áramtalanították a karambolozott járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben, a forgalmat elterelik - írja a katasztrófavédelem honlapján.
