Baleset

2 órája

Furgon és személyautó ütközött Kiskunfélegyháza közelében, lezárták az útszakaszt

Címkék#autó#tűzoltó#baleset#mentő#furgon

Péntek délelőtt baleset történt a 4625-ös úton Kiskunfélegyháza közelében.

Péntek délelőtt közlekedési baleset történt a 4625-ös úton, a 62-es és 63-as kilométerszelvények között. Egy furgon és egy személyautó ütközött, a helyszínen a hatóságok dolgoznak. A kiskunfélegyházi tűzoltók a személyautó vezetőjét kiemelték a járműből, majd áramtalanították a karambolozott járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben, a forgalmat elterelik - írja a katasztrófavédelem honlapján.

Egy furgon és egy személyautó ütközött Kiskunfélegyháza közelében
Egy furgon és egy személyautó ütközött
Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

 

