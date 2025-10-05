Közlekedés
8 órája
Baleset miatt félpályán halad a forgalom Kecskemét és Szentkirály között
A 4622-es útra riasztották a tűoltókat vasárnap reggel.
Felborult egy személyautó a Kecskemétet és Szentkirályt összekötő 4622-es út 4-es kilométerszelvényénél. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.
