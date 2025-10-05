Baleset miatt félpályán halad a forgalom Kecskemét és Szentkirály között

Felborult egy személyautó a Kecskemétet és Szentkirályt összekötő 4622-es út 4-es kilométerszelvényénél. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Felborult egy autó Kecskemét és Szentkirály között

Fotó: Ilusztráció