Baleset miatt félpályán halad a forgalom Kecskemét és Szentkirály között

A 4622-es útra riasztották a tűoltókat vasárnap reggel.

Felborult egy személyautó a Kecskemétet és Szentkirályt összekötő 4622-es út 4-es kilométerszelvényénél. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

rendőrségi villogó illusztráció
Felborult egy autó Kecskemét és Szentkirály között
Fotó: Ilusztráció

 

