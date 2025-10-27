1 órája
Félfrontálisan ütközött egy kamionnal a terepjáró, kórházba szállították a sofőrjét – fotók, videó
Baleset bénította meg hétfő reggel a forgalmat Mélykúton. Egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze félfrontálisan.
Mint arról korábban beszámoltunk, egy búzát szállító kamion és egy terepjáró karambolozott Mélykúton, az 55-ös főút 64-es kilométerénél.
A baleset a Damjanich és a Rákóczi utca kereszteződésében történt reggel 6 óra körül. Román rendszámú kamion ütközött egy magyar rendszámú terepjáróval. A kamion vezetője elmondta, hogy a terepjáró a városközpont irányából tartott Kisszállás felé, amikor a Damjanich utca kereszteződésnél a terepjáró eddig tisztázatlan okok miatt behúzódott az úttest közepére, részben át is tért a szemközti sávba. A két jármű félfrontálisan ütközött.
A balesetben a kamion sofőrje nem sérült meg, a terepjáróban ketten utaztak, és a helyszínre érkező mentők a sofőrt szállították könnyebb sérülésekkel a kiskunhalasi kórházba.
Kamion és terepjáró karambolozott MélykútonFotók: Pozsgai Ákos
A helyszínelés és a műszaki mentés miatt közel két órán keresztül teljes szélességében lezárta a rendőrség az útkereszteződést, ez miatt hosszú kamionsor torlódott fel mindkét irányból, személyautókkal és kisebb járművekkel a környező utcákban lehetett kerülni a baleset helyszínét. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
