Félfrontálisan ütközött egy kamionnal a terepjáró, kórházba szállították a sofőrjét – fotók, videó

Mint arról korábban beszámoltunk, egy búzát szállító kamion és egy terepjáró karambolozott Mélykúton, az 55-ös főút 64-es kilométerénél.

Román kamionnal ütközött félfrontálisan egy terepjáró Mélykúton hétfőn reggel

Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset a Damjanich és a Rákóczi utca kereszteződésében történt reggel 6 óra körül. Román rendszámú kamion ütközött egy magyar rendszámú terepjáróval. A kamion vezetője elmondta, hogy a terepjáró a városközpont irányából tartott Kisszállás felé, amikor a Damjanich utca kereszteződésnél a terepjáró eddig tisztázatlan okok miatt behúzódott az úttest közepére, részben át is tért a szemközti sávba. A két jármű félfrontálisan ütközött.

A balesetben a kamion sofőrje nem sérült meg, a terepjáróban ketten utaztak, és a helyszínre érkező mentők a sofőrt szállították könnyebb sérülésekkel a kiskunhalasi kórházba.