Kidöntött egy kerítést, majd az oldalára borulva állt meg egy autó Jakabszállás közelében

Nekicsapódott és kidöntött egy kerítést, majd egy tűzcsapot is kidöntve az oldalára borulva állt meg egy autó az 54-es főút jakabszállási szakaszán. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát félpályán lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

A 16-17-es kilométer között borult fel egy autó

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció