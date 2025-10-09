Katasztrófavédelem
Kidöntött egy kerítést, majd az oldalára borulva állt meg egy autó Jakabszállás közelében
Baleset történt az 54-es főút jakabszállási szakaszán szerda éjjel.
Nekicsapódott és kidöntött egy kerítést, majd egy tűzcsapot is kidöntve az oldalára borulva állt meg egy autó az 54-es főút jakabszállási szakaszán. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát félpályán lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
