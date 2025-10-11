Lopott autóval hajtott a pár fokos vízbe, búvárokat riasztottak a Duna-völgyi-főcsatornához – fotók

A balesetet szenvedett fehér autónak éppen csak a teteje látszott ki a mintegy két-három méter mély vízből. Az arra járóknak tűnt fel szombaton kora délelőtt, hogy valami van a Duna-völgyi-főcsatornában. Amikor közelebb mentek, hogy jobban szemügyre vegyék a különös tárgyat, akkor látták, hogy egy autó merült el a vízben a csatorna közepén, azonnal hívták a segélyhívót.

Lopott autóval szenvedett balesetet, a pár fokos Duna-völgyi-főcsatornába hajtott

Fotó: Pozsgai Ákos

Búvároktól kértek segítséget

A rendőrök mellett mentő és tűzoltók is érkeztek a helyszínre, akik azonnal megkezdték a helyszín átvizsgálását. Az a helyszínrajzok alapján kivehető volt, hogy az autó Kecel felől érkezett a Duna-völgyi-főcsatornához, ahol a csatorna fölötti híd és útszűkület előtt mintegy száz méterre hajtott le az útról a jobb oldali árokba.

A nádason keresztül a sodródó autó nyomai a csatornáig jól láthatók voltak, ahol egyenesen a vízbe hajtott, a csatornameder közepén állt meg. Mivel a helyszínen senkit nem találtak, a Bajai Havaria Egyesülettől kértek segítséget, a búvárszolgálat rövid időn belül kiérkezett a helyszínre.

Senkit nem találtak a balesetet szenvedett autóban

A búvárok egyike a néhány fokos vízbe merült, majd átvizsgálta az autót és körülötte a vízalatti részt, szerencsére senkit nem talált sem az autóban, sem a vízben. Megkezdődhetett az elmerült autó műszaki mentése. A búvár több helyen az autóhoz erősítette a hevedert, a láncot egy erőgéphez rögzítették, amivel percek alatt kihúzták a csatornából a járművet.

Előzőleg több bejelentés is érkezett a rendőrségre

A helyszínelés során több különös információ is összefutott a rendőröknél. Mint kiderült, a partra vontatott autót előző este ellopták a közeli Öregcsertőn egy tanyáról, amit a tulajdonos észlelt és be is jelentette a rendőrségnek.