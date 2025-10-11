október 11., szombat

Baleset

3 órája

Lopott autóval hajtott a pár fokos vízbe, búvárokat riasztottak a Duna-völgyi-főcsatornához – fotók, videó

Különös baleset történt péntek éjjel Kecel közelében az 5301-es úton, egy autó hajtott a Duna-völgyi-főcsatornába. A vízben elmerült autót azonban csak másnap, szombaton észlelték és értesítették a rendőrséget. A rejtélyes balesetnek már péntek este voltak előzményei.

Pozsgai Ákos

A balesetet szenvedett fehér autónak éppen csak a teteje látszott ki a mintegy két-három méter mély vízből. Az arra járóknak tűnt fel szombaton kora délelőtt, hogy valami van a Duna-völgyi-főcsatornában. Amikor közelebb mentek, hogy jobban szemügyre vegyék a különös tárgyat, akkor látták, hogy egy autó merült el a vízben a csatorna közepén, azonnal hívták a segélyhívót. 

Lopott autóval szenvedett balesetet
Lopott autóval szenvedett balesetet, a pár fokos Duna-völgyi-főcsatornába hajtott
Fotó: Pozsgai Ákos

Búvároktól kértek segítséget

A rendőrök mellett mentő és tűzoltók is érkeztek a helyszínre, akik azonnal megkezdték a helyszín átvizsgálását. Az a helyszínrajzok alapján kivehető volt, hogy az autó Kecel felől érkezett a Duna-völgyi-főcsatornához, ahol a csatorna fölötti híd és útszűkület előtt mintegy száz méterre hajtott le az útról a jobb oldali árokba.

A nádason keresztül a sodródó autó nyomai a csatornáig jól láthatók voltak, ahol egyenesen a vízbe hajtott, a csatornameder közepén állt meg. Mivel a helyszínen senkit nem találtak, a Bajai Havaria Egyesülettől kértek segítséget, a búvárszolgálat rövid időn belül kiérkezett a helyszínre.

Senkit nem találtak a balesetet szenvedett autóban

A búvárok egyike a néhány fokos vízbe merült, majd átvizsgálta az autót és körülötte a vízalatti részt, szerencsére senkit nem talált sem az autóban, sem a vízben. Megkezdődhetett az elmerült autó műszaki mentése. A búvár több helyen az autóhoz erősítette a hevedert, a láncot egy erőgéphez rögzítették, amivel percek alatt kihúzták a csatornából a járművet.

Előzőleg több bejelentés is érkezett a rendőrségre

A helyszínelés során több különös információ is összefutott a rendőröknél. Mint kiderült, a partra vontatott autót előző este ellopták a közeli Öregcsertőn egy tanyáról, amit a tulajdonos észlelt és be is jelentette a rendőrségnek.

A Duna-völgyi-főcsatornába hajtott egy autó

Fotók: Pozsgai Ákos

Érkezett egy másik bejelentés is Kecelről péntek éjszaka. A bejelentő elmondása szerint a csatornába hajtott autóval néhány órával korábban egy férfi életveszélyesen száguldozott a település utcáin, információk szerint áthajtott egy árkon és több balesetveszélyes helyzetet is előidézett.

Keresik az autótolvajt

Információink szerint keresik a rendőrök, hogy ki vezette a lopott autót a baleset idején, vizsgálják a keceli köztérfigyelő kamerák felvételeit, valamint szemtanúkat is meghallgatnak. Úgy tudni, hogy egyedül ült az autóban a sofőr, nem volt utasa. Feltételezhető, hogy megsérült a baleset során, és elmenekült a helyszínről.

A baleset mellett az autólopást is vizsgálják a rendőrök, akik több településen is keresik az elkövetőt.

Idén márciusban a Duna-völgyi-főcsatornában halálos baleset történt

Mint arról korábban beszámoltunk, lesodródott az úttestről és a Duna-völgyi-főcsatornába zuhant, majd elmerült egy személyautó az 5211-es út 33-as kilométerénél, Kunszentmiklós és Kunadacs között március 24-én.

A baleset következtében a sofőr, egy 71 éves kunszentmiklósi nő megsérült, míg utasa, egy 80 éves kunszentmiklósi férfi a helyszínen életét vesztette.

