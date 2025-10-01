október 1., szerda

Baleset

1 órája

Összeütközött két autó Orgoványnál, érdemes elkerülni az érintett útszakaszt

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#rendőrség

Az Orgovány közelében történt baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani.

Kovács Nóra

Karambolozott két személyautó Orgovány közelében, az 5302-es út Jakabszállás felé vezető szakaszán szerda délután. Az orgoványi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A kecskeméti hivatásos tűzoltók is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol forgalmi akadály van. A rendőrségi helyszínelés után a rajok ezt megszüntetik – írja a katasztrófavédelem.

autók karamboloztak Orgoványnál,
Két autó ütközött Orgoványnál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

