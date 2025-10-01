Összeütközött két autó Orgoványnál, érdemes elkerülni az érintett útszakaszt

Karambolozott két személyautó Orgovány közelében, az 5302-es út Jakabszállás felé vezető szakaszán szerda délután. Az orgoványi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A kecskeméti hivatásos tűzoltók is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol forgalmi akadály van. A rendőrségi helyszínelés után a rajok ezt megszüntetik – írja a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött Orgoványnál

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció