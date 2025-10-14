Három autó ütközött a forgalmas úton

Három személyautó ütközött össze Kecskeméten, a Budai utcán kedd este. A Csíksomlyói utca és az Akadémia körút közötti szakaszon történt balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két gépkocsit áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció