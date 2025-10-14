Baleset
46 perce
Három autó ütközött a forgalmas úton
Félpályán halad a forgalom.
Három személyautó ütközött össze Kecskeméten, a Budai utcán kedd este. A Csíksomlyói utca és az Akadémia körút közötti szakaszon történt balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két gépkocsit áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Kecskemét
1 órája
A kiállításon látható festményekkel lépnek fel a pszichiátriai betegek megbélyegzése ellen – fotók
Ezt ne hagyja ki!Verseny
5 órája
Teljes felszerelésben mászták meg az ország legmagasabb épületét, kiváló eredményt értek el
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre