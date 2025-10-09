Hatan sérültek meg a súlyos karambolban, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre – fotók, videó

Helyszíni információink szerint a személyautó a mikrobusz oldalába csapódott, úgy tudjuk, hogy a balesetben összesen hatan sérültek meg, a mikrobuszban négyen, az autóban ketten utaztak. A balesethez négy mentőautó és kettő mentőhelikopter is érkezett, a tűzoltókat is a helyszínre riasztották.

Hatan sérültek meg a súlyos karambolban csütörtök reggel

Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint ketten súlyosan, négyen könnyebben sérültek. Az egyik súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállították a szegedi klinikára, míg a másik súlyos sérültet mentőautó vitte kórházba, a négy könnyebb sérültet is a mentők Szegedre szállították.