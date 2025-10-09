október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulók
Baleset

1 órája

Hatan sérültek meg a súlyos karambolban, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre – fotók, videó

Címkék#baon videó#baleset#mentő#55-ös főút#mikrobusz

Csütörtökön a kora reggeli órákban egy személyautó és egy mikrobusz ütközött az 55-ös főúton Ásotthalom térségében, a Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegye határ közelében. A rendőrség teljes szélességében lezárta a főutat.

Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a személyautó a mikrobusz oldalába csapódott, úgy tudjuk, hogy a balesetben összesen hatan sérültek meg, a mikrobuszban négyen, az autóban ketten utaztak. A balesethez négy mentőautó és kettő mentőhelikopter is érkezett, a tűzoltókat is a helyszínre riasztották.

baleset az 55-ös főúton
Hatan sérültek meg a súlyos karambolban csütörtök reggel
Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint ketten súlyosan, négyen könnyebben sérültek. Az egyik súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállították a szegedi klinikára, míg a másik súlyos sérültet mentőautó vitte kórházba, a négy könnyebb sérültet is a mentők Szegedre szállították. 

Személyautó és egy mikrobusz ütközött az 55-ös főúton

Fotók: Pozsgai Ákos

A helyszínelés miatt jelenleg is teljes szélességében le van zárva az 55-ös főút, a rendőrök a forgalmat Öttömösnél terelik Ruzsa irányába. A rendőrség azt kéri, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Kisszállás és Kelebia felől érkező járművezetők a vármegye határán lévő enyhe ívű bal kanyart fokozott óvatossággal közelítsék meg, vagy aki teheti válasszon másik útvonalat. A baleset pontos körülményeit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr főkapitányság vizsgálja.

