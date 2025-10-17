Öt autó rohant egymásba az 54-esen – videó

Öt gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az 54-es főút 34-es kilométerszelvényénél péntek reggel Bócsánál. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók négy járművet áramtalanítanak, háromnál már elvégezték a munkálatokat. Az egység a közútkezelő szakembereit is a helyszínre kérte – írja a katasztrófavédelem.

Utoléréses baleset történt az 54-esen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Helyszíni felvételt is készítettek a balesetről.