október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Öt autó rohant egymásba az 54-esen – videó

Címkék#baon videó#54-es főút#baleset#utoléréses baleset

Utoléréses baleset történt.

Kovács Nóra

Öt gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az 54-es főút 34-es kilométerszelvényénél péntek reggel Bócsánál. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók négy járművet áramtalanítanak, háromnál már elvégezték a munkálatokat. Az egység a közútkezelő szakembereit is a helyszínre kérte – írja a katasztrófavédelem.

utoléréses baleset történt,
Utoléréses baleset történt az 54-esen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Helyszíni felvételt is készítettek a balesetről.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu