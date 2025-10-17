Baleset
1 órája
Öt autó rohant egymásba az 54-esen – videó
Utoléréses baleset történt.
Öt gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az 54-es főút 34-es kilométerszelvényénél péntek reggel Bócsánál. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók négy járművet áramtalanítanak, háromnál már elvégezték a munkálatokat. Az egység a közútkezelő szakembereit is a helyszínre kérte – írja a katasztrófavédelem.
Helyszíni felvételt is készítettek a balesetről.
