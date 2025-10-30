1 órája
Letért az útról és kerítést szakított át egy autó Halas közelében – videóval
A baleset az 53-as főúton a volt Karaván Fogadó előtti kanyarban történt.
Kerítést szakított át egy autó az 53-as főúton csütörtök este. Információink szerint eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó a vizes úttesten áttért a szemközti sávba, majd árokba hajtott, utána pedig egy kerítést átszakítva a volt Karaván Fogadó udvarán állt meg.
Az autó a baleset során több oszlopot is kidöntött. Úgy tudjuk, a helyszínre két mentőautó és két tűzoltóautó is érkezett. Úgy tudjuk, a járművet egy nő vezette, aki a saját lábán ki tudott szállni a gépkocsiból. A mentők a helyszíni ellátást követően a Kiskunhalasi kórházba szállították.
Miután a tűzoltók áramtalanították a járművet, a rendőrség megkezdte a helyszínelést, amivel azóta végeztek. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
