Katasztrófavédelem
3 órája
Mentőt riasztottak az 52-es főútra, óriási a baj
Félpályás útlezárás mellett zajlik a mentés az 52-es főúton.
Összeütközött egy személyautó és egy kamion az 52-es főúton, Izsák térségében, a 26-os kilométer közelében. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre. Az érintett szakaszon félpályás útlezárás van érvényben – közölte a katasztrófavédelem.
