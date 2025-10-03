október 3., péntek

Katasztrófavédelem

3 órája

Mentőt riasztottak az 52-es főútra, óriási a baj

Címkék#kamion#baleset#mentő#katasztrófavédelem#karambol

Félpályás útlezárás mellett zajlik a mentés az 52-es főúton.

Digner Brigitta

Összeütközött egy személyautó és egy kamion az 52-es főúton, Izsák térségében, a 26-os kilométer közelében. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre. Az érintett szakaszon félpályás útlezárás van érvényben – közölte a katasztrófavédelem.

mentő is érkezett a balesethez
Kamion és személyautó karambolozott az 52-es főúton
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

