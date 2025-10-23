Súlyos baleset bénította meg az 51-es főutat

Két személyautó borult fel az 51-es főúton csütörtök délután, Dunavarsány közelében, a 29-es kilométernél.

Két autó borult fel az 51-es főúton

Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

A helyszínen a szigetszentmiklósi hivatásos, valamint a délegyházai önkéntes tűzoltók dolgoznak, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.