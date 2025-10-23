Katasztrófavédelem
3 órája
Súlyos baleset bénította meg az 51-es főutat
A mentés idejére teljes útlezárás van érvényben.
Két személyautó borult fel az 51-es főúton csütörtök délután, Dunavarsány közelében, a 29-es kilométernél.
A helyszínen a szigetszentmiklósi hivatásos, valamint a délegyházai önkéntes tűzoltók dolgoznak, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
