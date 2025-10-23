október 23., csütörtök

Katasztrófavédelem

3 órája

Súlyos baleset bénította meg az 51-es főutat

Címkék#teljes útzár#tűzoltó#51-es főút#felborult autó

A mentés idejére teljes útlezárás van érvényben.

Nagy Mária Lilla

Két személyautó borult fel az 51-es főúton csütörtök délután, Dunavarsány közelében, a 29-es kilométernél.

Dunavarsány közelében, a 29-es kilométernél két kocsi borult fel
Két autó borult fel az 51-es főúton
Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

A helyszínen a szigetszentmiklósi hivatásos, valamint a délegyházai önkéntes tűzoltók dolgoznak, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

 

