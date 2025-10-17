október 17., péntek

Baleset

2 órája

Katasztrófavédelmis és navos is érintett az 54-es főúti ötös karambolban – fotók, videó

Mint arról korábban írtunk, öt autó rohant egymásba az 54-es főúton péntek reggel. A baleset részleteiről helyszíni információink alapján számolunk be.

Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a fischerbócsai nagykanyar közelében történt a baleset, az összes jármű Jakabszállás irányába tartott, amikor eddig tisztázatlan okok miatt az első gépjármű lassított, a mögötte érkező autók pedig egymásba rohantak. 

utoléréses baleset Bócsánál,
Több autó ütközött Bócsánál
Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint a balesetben egy idős asszony sérült meg könnyebben, őt a kiskunhalasi kórházba szállították a mentők. Egy katasztrófavédelmi dolgozó és navos munkatárs is érintettje volt a balesetnek.  

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is a helyszínen van, ők irányítják a munkálatokat.

Utoléréses baleset történt Bócsánál

Fotók: Pozsgai Ákos

A Közút munkatársai is a helyszínre érkeztek, akik az úton szétszóródott törmelékdarabokat takarítják össze, valamint az úttestre folyt szennyező anyagokat távolítják el.

A balesethez a kiskőrösi és a kiskunhalasi mentők érkeztek.

