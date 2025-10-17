Katasztrófavédelmis és navos is érintett az 54-es főúti ötös karambolban – fotók, videó

Helyszíni információink szerint a fischerbócsai nagykanyar közelében történt a baleset, az összes jármű Jakabszállás irányába tartott, amikor eddig tisztázatlan okok miatt az első gépjármű lassított, a mögötte érkező autók pedig egymásba rohantak.

Több autó ütközött Bócsánál

Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint a balesetben egy idős asszony sérült meg könnyebben, őt a kiskunhalasi kórházba szállították a mentők. Egy katasztrófavédelmi dolgozó és navos munkatárs is érintettje volt a balesetnek.

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is a helyszínen van, ők irányítják a munkálatokat.