2 órája
Katasztrófavédelmis és navos is érintett az 54-es főúti ötös karambolban – fotók, videó
Mint arról korábban írtunk, öt autó rohant egymásba az 54-es főúton péntek reggel. A baleset részleteiről helyszíni információink alapján számolunk be.
Helyszíni információink szerint a fischerbócsai nagykanyar közelében történt a baleset, az összes jármű Jakabszállás irányába tartott, amikor eddig tisztázatlan okok miatt az első gépjármű lassított, a mögötte érkező autók pedig egymásba rohantak.
Információink szerint a balesetben egy idős asszony sérült meg könnyebben, őt a kiskunhalasi kórházba szállították a mentők. Egy katasztrófavédelmi dolgozó és navos munkatárs is érintettje volt a balesetnek.
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is a helyszínen van, ők irányítják a munkálatokat.
Utoléréses baleset történt BócsánálFotók: Pozsgai Ákos
A Közút munkatársai is a helyszínre érkeztek, akik az úton szétszóródott törmelékdarabokat takarítják össze, valamint az úttestre folyt szennyező anyagokat távolítják el.
A balesethez a kiskőrösi és a kiskunhalasi mentők érkeztek.
