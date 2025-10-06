október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

2 órája

Teljesen leégett a család háza, a nagyszülők és a négyéves unoka tartózkodtak otthon – fotók, videó

Címkék#család#baon videó#tűzoltó#háztűz

A tűzoltókat hétfőn délután riasztották Bácsalmás külterületére, a Dobokai útra, ahol egy tanyaépület égett. A bácsalmási háztűzhöz hét tűzoltóautót és a mentőket is riasztották.

Pozsgai Ákos

A bácsalmási háztűzhöz elsők között a bácsalmási tűzoltók értek ki három szerkocsival, majd a bajai, a nagybaracskai és a kiskunhalasi tűzoltók is vonultak a helyszínre. Információik szerint a tanyán egy ötfős család lakik, akik közül a tűz keletkezésekor a nagymama és a nagypapa, valamint egy négyéves kisfiú tartózkodott otthon. 

bácsalmási háztűzhöz siettek az egységek
A bácsalmási háztűzben egy család vesztette el otthonát
Fotó: Pozsgai Ákos

A bácsalmási háztűzben lakhatatlanná vált az ingatlan

A tűz oltása közben érkezett haza az anyuka a munkából, valamint iskolabusszal egy hatéves kisgyerek. Úgy tudjuk, hogy a nagymamát füstmérgezés gyanújával a mentők a bajai korházba szállították, míg a négyéves kisfiút az anyukájával a bácsalmási orvosi ügyeletre vitték megfigyelésre. Helyszíni információink szerint a tanyaépület teljesen leégett és lakhatatlanná vált. 

A tűzesetről értesült Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere is, aki az önkormányzat szociális előadójával a helyszínre sietett, hogy pontos információkat gyűjtsön a tűzesetről, és a fedél nélkül maradt családról. A városvezető arról tájékoztatott, hogy egyeztet a családdal, hogy az önkormányzat milyen segítséget tud nyújtani. Információink szerint a bajba jutott család a mai éjszakát a másik nagyszülők közeli tanyáján töltik. A család későbbi lakhatásáról ezután egyeztetnek.

Bácsalmási tanyaépület vált a lángok martalékává

Fotók: Pozsgai Ákos

Csávolyon is fedél nélkül maradt egy család

Ahogy arról hírt adtunk, hétfő délután egy családi ház tetőszerkezete teljesen leégett Csávolyon. Az ingatlan öt lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu