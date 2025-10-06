2 órája
Teljesen leégett a család háza, a nagyszülők és a négyéves unoka tartózkodtak otthon – fotók, videó
A tűzoltókat hétfőn délután riasztották Bácsalmás külterületére, a Dobokai útra, ahol egy tanyaépület égett. A bácsalmási háztűzhöz hét tűzoltóautót és a mentőket is riasztották.
A bácsalmási háztűzhöz elsők között a bácsalmási tűzoltók értek ki három szerkocsival, majd a bajai, a nagybaracskai és a kiskunhalasi tűzoltók is vonultak a helyszínre. Információik szerint a tanyán egy ötfős család lakik, akik közül a tűz keletkezésekor a nagymama és a nagypapa, valamint egy négyéves kisfiú tartózkodott otthon.
A bácsalmási háztűzben lakhatatlanná vált az ingatlan
A tűz oltása közben érkezett haza az anyuka a munkából, valamint iskolabusszal egy hatéves kisgyerek. Úgy tudjuk, hogy a nagymamát füstmérgezés gyanújával a mentők a bajai korházba szállították, míg a négyéves kisfiút az anyukájával a bácsalmási orvosi ügyeletre vitték megfigyelésre. Helyszíni információink szerint a tanyaépület teljesen leégett és lakhatatlanná vált.
A tűzesetről értesült Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere is, aki az önkormányzat szociális előadójával a helyszínre sietett, hogy pontos információkat gyűjtsön a tűzesetről, és a fedél nélkül maradt családról. A városvezető arról tájékoztatott, hogy egyeztet a családdal, hogy az önkormányzat milyen segítséget tud nyújtani. Információink szerint a bajba jutott család a mai éjszakát a másik nagyszülők közeli tanyáján töltik. A család későbbi lakhatásáról ezután egyeztetnek.
Bácsalmási tanyaépület vált a lángok martalékáváFotók: Pozsgai Ákos
Csávolyon is fedél nélkül maradt egy család
Ahogy arról hírt adtunk, hétfő délután egy családi ház tetőszerkezete teljesen leégett Csávolyon. Az ingatlan öt lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!