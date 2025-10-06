Teljesen leégett a család háza, a nagyszülők és a négyéves unoka tartózkodtak otthon – fotók, videó

A bácsalmási háztűzhöz elsők között a bácsalmási tűzoltók értek ki három szerkocsival, majd a bajai, a nagybaracskai és a kiskunhalasi tűzoltók is vonultak a helyszínre. Információik szerint a tanyán egy ötfős család lakik, akik közül a tűz keletkezésekor a nagymama és a nagypapa, valamint egy négyéves kisfiú tartózkodott otthon.

A bácsalmási háztűzben egy család vesztette el otthonát

Fotó: Pozsgai Ákos

A bácsalmási háztűzben lakhatatlanná vált az ingatlan

A tűz oltása közben érkezett haza az anyuka a munkából, valamint iskolabusszal egy hatéves kisgyerek. Úgy tudjuk, hogy a nagymamát füstmérgezés gyanújával a mentők a bajai korházba szállították, míg a négyéves kisfiút az anyukájával a bácsalmási orvosi ügyeletre vitték megfigyelésre. Helyszíni információink szerint a tanyaépület teljesen leégett és lakhatatlanná vált.

A tűzesetről értesült Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere is, aki az önkormányzat szociális előadójával a helyszínre sietett, hogy pontos információkat gyűjtsön a tűzesetről, és a fedél nélkül maradt családról. A városvezető arról tájékoztatott, hogy egyeztet a családdal, hogy az önkormányzat milyen segítséget tud nyújtani. Információink szerint a bajba jutott család a mai éjszakát a másik nagyszülők közeli tanyáján töltik. A család későbbi lakhatásáról ezután egyeztetnek.