Több mint harminc Bács-Kiskun vármegyei rendőrt díjaztak
Nemzeti ünnepünk alkalmából sok rendőr és munkatárs részesült elismerésben. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság több dolgozója is díjat, pénzjutalmat vagy előléptetést kapott a kiemelkedő szolgálati munkáért.
A nemzeti ünnepi alkalmon nemcsak az állami, hanem a megyei szinten végzett kiemelkedő teljesítményeket is elismerték. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai között voltak, akik rangos állami díjat kaptak, mások pedig szolgálati elismerésben részesültek.
Állami kitüntetés és országos rendőrfőkapitányi előléptetések
- Dr. Pintér Sándor belügyminiszter A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredesnek.
- Dr. Balázs Éva, a Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály orvosa miniszteri emléktárgyban részesült, elismerve áldozatos szakmai munkáját.
- Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány két Bács-Kiskun vármegyei kollégát soron kívül magasabb rendfokozatba léptetett elő, további két főt pedig pénzjutalomban részesített.
Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai büszkék lehetnek
- A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Bács-Kiskun Vármegye Lakosságának Védelméért Díjat Fekete Attila József rendőr alezredesnek, a Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztály osztályvezetőjének ítélte oda, kiemelkedő szakmai munkájáért.
- Dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője tizennégy kollégát pénzjutalomban részesített, tizenhét rendőrt soron kívül előléptetett egy rendfokozattal.
- Nyolcan kerek évfordulós elismerést kaptak, kilencen pedig a belügyi alkalmazás után járó elismerést vehették át.
A kitüntetések átadása mellett a rendezvény ünnepélyes hangulatáról a Készenléti Rendőrség Zenekara gondoskodott.
