Több mint harminc Bács-Kiskun vármegyei rendőrt díjaztak

Címkék#nemzeti ünnep#kitüntetés#rendőrség

Nemzeti ünnepünk alkalmából sok rendőr és munkatárs részesült elismerésben. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság több dolgozója is díjat, pénzjutalmat vagy előléptetést kapott a kiemelkedő szolgálati munkáért.

Orosz Fanni Flóra

A nemzeti ünnepi alkalmon nemcsak az állami, hanem a megyei szinten végzett kiemelkedő teljesítményeket is elismerték. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai között voltak, akik rangos állami díjat kaptak, mások pedig szolgálati elismerésben részesültek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait díjazták
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-odala

Állami kitüntetés és országos rendőrfőkapitányi előléptetések

  • Dr. Pintér Sándor belügyminiszter A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredesnek.
  • Dr. Balázs Éva, a Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály orvosa miniszteri emléktárgyban részesült, elismerve áldozatos szakmai munkáját.
  • Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány két Bács-Kiskun vármegyei kollégát soron kívül magasabb rendfokozatba léptetett elő, további két főt pedig pénzjutalomban részesített.

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai büszkék lehetnek

  • A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Bács-Kiskun Vármegye Lakosságának Védelméért Díjat Fekete Attila József rendőr alezredesnek, a Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztály osztályvezetőjének ítélte oda, kiemelkedő szakmai munkájáért.
  • Dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője tizennégy kollégát pénzjutalomban részesített, tizenhét rendőrt soron kívül előléptetett egy rendfokozattal.
  • Nyolcan kerek évfordulós elismerést kaptak, kilencen pedig a belügyi alkalmazás után járó elismerést vehették át.

A kitüntetések átadása mellett a rendezvény ünnepélyes hangulatáról a Készenléti Rendőrség Zenekara gondoskodott.

