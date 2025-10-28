Több mint harminc Bács-Kiskun vármegyei rendőrt díjaztak

A nemzeti ünnepi alkalmon nemcsak az állami, hanem a megyei szinten végzett kiemelkedő teljesítményeket is elismerték. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai között voltak, akik rangos állami díjat kaptak, mások pedig szolgálati elismerésben részesültek.

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-odala

Állami kitüntetés és országos rendőrfőkapitányi előléptetések

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredesnek.

Dr. Balázs Éva, a Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály orvosa miniszteri emléktárgyban részesült, elismerve áldozatos szakmai munkáját.

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány két Bács-Kiskun vármegyei kollégát soron kívül magasabb rendfokozatba léptetett elő, további két főt pedig pénzjutalomban részesített.

A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Bács-Kiskun Vármegye Lakosságának Védelméért Díjat Fekete Attila József rendőr alezredesnek, a Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztály osztályvezetőjének ítélte oda, kiemelkedő szakmai munkájáért.

Dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője tizennégy kollégát pénzjutalomban részesített, tizenhét rendőrt soron kívül előléptetett egy rendfokozattal.

Nyolcan kerek évfordulós elismerést kaptak, kilencen pedig a belügyi alkalmazás után járó elismerést vehették át.

A kitüntetések átadása mellett a rendezvény ünnepélyes hangulatáról a Készenléti Rendőrség Zenekara gondoskodott.