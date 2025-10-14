Menekülés közben rendőrautóba hajtott, a körforgalom közepére tolva a kecskeméti nyomozókat – fotók

Az akciófilmekből is ismert autós üldözések ugyan ritkák, de nemrég Bács-Kiskun vármegyében elevenedett meg egy ilyen történet. Egy több bűncselekményt elkövető férfi után a rend őrei hónapokon át nyomoztak, mire fellelték egy autó volánja mögött – ekkor indult be az akció.

Autós üldözés után sikerült elfogni a férfit egy körforgalomban

Két házat kifosztott két hónap alatt

Bár a drámai finálé a hajsza volt, az ügy már jóval az előtt kezdődött.

Áprilisban egy idős asszony tett bejelentést arról, hogy több mint egymillió forintnyi ékszer tűnt el az otthonából. Rövidesen kiderült, hogy a sértett egyik ismerőse engedte be a tolvajt, majd nem sokkal később az ékszerek nyomára is bukkantak a hatóságok. A tanúk kihallgatása után összeállt a kép a gyanúsítottról, kézre keríteni ekkor azonban nem sikerült.

Alig két hónappal később egy kecskeméti tanyára törtek be, egy villanybojlert és egy kamerát is meglovasítottak, nagyjából 120 ezer forintos kárt okozva ezzel. Az épület konyhaablakán bemászó tolvajt egy biztonsági kamera vette fel – a hatóságok pedig felismerték, hogy ismét az áprilisi ügy tettese csapott le.

Addig jár a korsó a kútra...

A rendőrség ezt követően ismét keresésbe kezdett, a férfi azonban többször is sikeresen meglógott előlük. Júniusban egy autó vezető ülésén pillantották meg, mielőtt azonban igazoltathatták volna, ismét kereket oldott.

Pár nappal később azonban véget ért a tolvaj szerencséje. A rendőrök ugyanis ismét a volán mögött pillantották meg a férfit, ő pedig jó szokásához híven igyekezett elmenekülni – ez azonban már nem vált be.

Az autós üldözésről nyomozó is beszámolt

Surányi Dániel nyomozó a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozóival, Sárkány Dávid Norbert hadnaggyal, valamint Simon Sándor főtörzszászlóssal és Richter Csaba főtörzsőrmesterrel ment a gyanúsított tartózkodási címére, amikor megpillantották a keresett férfit a szembejövő sávban.

A nyomozó így mesélt az ügyről:

„Utánakanyarodtunk a szolgálati gépkocsival, a járőrök is épp arra jöttek, mert ők is keresték egy másik ügyben. Észrevette a járőröket, és menekülni kezdett. Mi is utánuk hajtottunk. A körforgalomnál állt meg az autó, mögötte a járőrkocsi. Mi ekkor elé vágtunk, és megálltunk előtte, már ismertük, tudtuk, hogy megint próbál majd meglógni. Ekkor azonban bepánikolt, és szándékosan nekünk hajtott, a szolgálati gépkocsinkat feltolta a körforgalom közepéig. Onnan gyalog akart menekülni, de a kollégák elfogták, majd intézkedtek vele szemben” – írta meg a Zsaru Magazin.