Kanyarodó autóba rohant a figyelmetlen sofőr, egy 8 éves kislányt a sürgősségire szállítottak – fotók, videó

Helyszíni információink szerint a baleset úgy történt, hogy egy Császártöltés felől érkező személyautó lelassított, mert balra akart kanyarodni, ekkor azonban hátulról belecsapódott a mögötte érkező személyautó.

Utoléréses baleset történt szombat délután Kecelen, a Szőlő utca végén

Fotó: Pozsgai Ákos

Az ütközés erejétől a hátul érkező autóban mindkét oldalon kinyíltak a légzsákok, információink szerint a járműben csak a járművet vezető fiatal nő ült, ő megsérült az ütközés közben.

A baleset másik sérültje a vétlen autóban utazó 8 éves kislány, aki a mellkasán szenvedett könnyebb zúzódásos sérülést.

Úgy tudjuk, hogy a 8 éves kislány gyerekülésben utazott, ennek köszönhetően nem történt nagy baj. A helyszínre két mentőautó érkezett, a mentők miután ellátták a sérülteket, a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították őket.