Baleset

43 perce

Kanyarodó autóba rohant a figyelmetlen sofőr, egy 8 éves kislányt a sürgősségire szállítottak – fotók, videó

Utoléréses baleset történt szombat délután Kecelen, a Szőlő utca végén. A balesetben egy nyolcéves kislány és egy fiatal nő sérült meg, őket a mentők a halasi kórházba szállították.

Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a baleset úgy történt, hogy egy Császártöltés felől érkező személyautó lelassított, mert balra akart kanyarodni, ekkor azonban hátulról belecsapódott a mögötte érkező személyautó.

utoléréses baleset Kecelen
Utoléréses baleset történt szombat délután Kecelen, a Szőlő utca végén
Fotó: Pozsgai Ákos

Az ütközés erejétől a hátul érkező autóban mindkét oldalon kinyíltak a légzsákok, információink szerint a járműben csak a járművet vezető fiatal nő ült, ő megsérült az ütközés közben. 

A baleset másik sérültje a vétlen autóban utazó 8 éves kislány, aki a mellkasán szenvedett könnyebb zúzódásos sérülést. 

Úgy tudjuk, hogy a 8 éves kislány gyerekülésben utazott, ennek köszönhetően nem történt nagy baj. A helyszínre két mentőautó érkezett, a mentők miután ellátták a sérülteket, a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították őket. 

Utoléréses baleset Kecelen

Fotók: Pozsgai Ákos

A helyszínelés ideje alatt félpályás útlezárás volt érvényben, a rendőrség irányította a forgalmat. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja. 

