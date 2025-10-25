1 órája
Kanyarodó autóba rohant a figyelmetlen sofőr, egy 8 éves kislányt a sürgősségire szállítottak – fotók, videó
Utoléréses baleset történt szombat délután Kecelen, a Szőlő utca végén. A balesetben egy nyolcéves kislány és egy fiatal nő sérült meg, őket a mentők a halasi kórházba szállították.
Helyszíni információink szerint a baleset úgy történt, hogy egy Császártöltés felől érkező személyautó lelassított, mert balra akart kanyarodni, ekkor azonban hátulról belecsapódott a mögötte érkező személyautó.
Az ütközés erejétől a hátul érkező autóban mindkét oldalon kinyíltak a légzsákok, információink szerint a járműben csak a járművet vezető fiatal nő ült, ő megsérült az ütközés közben.
A baleset másik sérültje a vétlen autóban utazó 8 éves kislány, aki a mellkasán szenvedett könnyebb zúzódásos sérülést.
Úgy tudjuk, hogy a 8 éves kislány gyerekülésben utazott, ennek köszönhetően nem történt nagy baj. A helyszínre két mentőautó érkezett, a mentők miután ellátták a sérülteket, a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították őket.
Utoléréses baleset KecelenFotók: Pozsgai Ákos
A helyszínelés ideje alatt félpályás útlezárás volt érvényben, a rendőrség irányította a forgalmat. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!