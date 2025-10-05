Árokba sodródott egy autó, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett – fotók

Árokba sodródott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek közötti, az 5411-es út 2-es kilométerszelvényénél. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók egy embert a mentősökkel együttműködve kiszabadítottak a gépkocsiból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez

Fotó: Pozsgai Ákos

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

FRISSÍTÉS: A mentők egy embert kórházba szállítottak. További információkat és videót IDE KATTINTVA talál.