2 órája
Árokba sodródott egy autó, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett – fotók
Árokba sodródott egy autó az 5411-es út 2-es kilométerszelvényénél, Kiskunmajsa és Kistelek között vasárnap dél körül.
Árokba sodródott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek közötti, az 5411-es út 2-es kilométerszelvényénél. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók egy embert a mentősökkel együttműködve kiszabadítottak a gépkocsiból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
FRISSÍTÉS: A mentők egy embert kórházba szállítottak. További információkat és videót IDE KATTINTVA talál.
Árokba sodródott egy autó KiskunmajsánálFotók: Pozsgai Ákos
