Baleset
50 perce
Két autó ütközött a belvárosban
A buszpályaudvar közelében történt baleset.
Két autó ütközött kedd reggel Kecskemét belvárosában, a buszpályaudvar közelében. Horváth Erika, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatása szerint anyagi káros baleset történt a központban, melynél nem tudnak megegyezni a felek.
