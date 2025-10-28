október 28., kedd

Baleset

50 perce

Két autó ütközött a belvárosban

A buszpályaudvar közelében történt baleset.

Baon.hu

Két autó ütközött kedd reggel Kecskemét belvárosában, a buszpályaudvar közelében. Horváth Erika, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatása szerint anyagi káros baleset történt a központban, melynél nem tudnak megegyezni a felek.

két autó ütközött Kecskeméten,
Két autó ütközött Kecskeméten
Fotó: Olvasói fotó

