Árokba borult egy autó a forgalmas főúton, riasztották a tűzoltókat

A baleset Géderlak külterületén történt pénteken délelőtt.

Digner Brigitta

Letért az útról és árokba borult egy személygépkocsi Géderlak külterületén, az 51-es főút 110-es kilométerénél. A kalocsai hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A raj áramtalanította a járművet – közölte a katasztrófavédelem.

Árokba borult egy autó
Árokba borult egy autó Géderlak külterületén
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

