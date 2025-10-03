Árokba borult egy autó a forgalmas főúton, riasztották a tűzoltókat

Letért az útról és árokba borult egy személygépkocsi Géderlak külterületén, az 51-es főút 110-es kilométerénél. A kalocsai hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A raj áramtalanította a járművet – közölte a katasztrófavédelem.

