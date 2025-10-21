7 órája
Fokozott készültség Kiskunhalason, több utcát lezártak a hatóságok – fotók, videó
A forgatókönyv szerint egy feltételezett ammóniaszivárgás történt a halasi baromfifeldolgozóban, az ammónia kijutott a légtérbe, amely a szél miatt a szomszédos lakótelep irányába terjedt. Az ammóniaszivárgás okozta vészhelyzet elhárítását gyakorolták a tűzoltók, mentők, rendőrök, polgárőrök, üzemi dolgozók és az önkormányzat munkatársai az összehangolt katasztrófavédelmi gyakorlaton.
Az ammónia hatékony és környezetbarát ipari hűtőközeg, amelyet széles körben használnak, különösen élelmiszeripari és nagyipari hűtőberendezésekben. Kiváló hűtési tulajdonságokkal rendelkezik, de ammóniaszivárgás esetén mérgező és maró hatású, ezért speciális óvintézkedéseket igényel.
Az ammóniaszivárgás veszélye
A Hunent Zrt. kiskunhalasi üzeme is – mint minden hasonló ipari egység – rendelkezik külső védelmi tervvel, amely többek között egy esetleges ammóniaszivárgás okozta vészhelyzet felszámolását is tartalmazza. Ezt a külső védelmi tervet évente vizsgálják felül a szakemberek és háromévente a gyakorlatban is végig veszik a katasztrófavédelem, a mentők, a rendőrség, a polgárőrség, az üzemi dolgozók és az önkormányzat munkatársainak bevonásával.
Összehangolt védelmi gyakorlat KiskunhalasonFotók: Pozsgai Ákos
Összehangolt védelmi gyakorlat
Ezt a gyakorlatot hajtották végre kedden délelőtt Kiskunhalason a Barnevál területén és a környező utcákon, valamint bevonva a közeli lakótelepet is.
A gyakorlat forgatókönyve szerint az üzem területén az egyik dolgozó lábtörést szenvedett, őt menekítették ki a tűzoltók és helyezték biztonságba, majd adták át a mentőszolgálat munkatársainak. Az üzemmel szemközti lakótelep parkjában egy padon ülő férfi kapott ammóniamérgezést, őt kellett légzésvédelemmel kihozni a szennyezett területről és a mentőszolgálat munkatársainak átadni.
A mintegy kétórás gyakorlat idejére több utcát is lezártak a rendőrök és a polgárőrök. A lezárt területre engedéllyel csak az ott lakók és a gyakorlaton résztvevők juthattak be.
Súlyos üzemi balesetek
A hazai ammóniaszivárgásos üzemi balesetek közül az elmúlt évekből, többek között a kisteleki sajtgyárban, a mezőkovácsházi baromfifeldolgozóban és a kaposvári sertésfeldolgozóban, valamint a Master Good Kft. kisvárdai baromfifeldolgozójában 2024 áprilisában történt szivárgás volt a legkirívóbb, ahonnan több dolgozót is kórházba kellett szállítani.
A kisteleki sajtgyárban 2013-ban történt munkahelyi baleset során, amikor a hűtőrendszer átalakítását végezték, a hűtőrendszerből kiáramló ammónia egy munkásnak életveszélyes sérüléseket okozott, egy másik dolgozó pedig könnyebben megsérült – írta meg korábban a Délmagyar.
