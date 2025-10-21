Fokozott készültség Kiskunhalason, több utcát lezártak a hatóságok – fotók, videó

Összehangolt védelmi gyakorlat

Ezt a gyakorlatot hajtották végre kedden délelőtt Kiskunhalason a Barnevál területén és a környező utcákon, valamint bevonva a közeli lakótelepet is.

A gyakorlat forgatókönyve szerint az üzem területén az egyik dolgozó lábtörést szenvedett, őt menekítették ki a tűzoltók és helyezték biztonságba, majd adták át a mentőszolgálat munkatársainak. Az üzemmel szemközti lakótelep parkjában egy padon ülő férfi kapott ammóniamérgezést, őt kellett légzésvédelemmel kihozni a szennyezett területről és a mentőszolgálat munkatársainak átadni.

A mintegy kétórás gyakorlat idejére több utcát is lezártak a rendőrök és a polgárőrök. A lezárt területre engedéllyel csak az ott lakók és a gyakorlaton résztvevők juthattak be.

Súlyos üzemi balesetek

A hazai ammóniaszivárgásos üzemi balesetek közül az elmúlt évekből, többek között a kisteleki sajtgyárban, a mezőkovácsházi baromfifeldolgozóban és a kaposvári sertésfeldolgozóban, valamint a Master Good Kft. kisvárdai baromfifeldolgozójában 2024 áprilisában történt szivárgás volt a legkirívóbb, ahonnan több dolgozót is kórházba kellett szállítani.

A kisteleki sajtgyárban 2013-ban történt munkahelyi baleset során, amikor a hűtőrendszer átalakítását végezték, a hűtőrendszerből kiáramló ammónia egy munkásnak életveszélyes sérüléseket okozott, egy másik dolgozó pedig könnyebben megsérült – írta meg korábban a Délmagyar.